DJ European Labour Market Barometer erhält zweiten Dämpfer in Folge

FRANKFURT (Dow Jones)--Das European Labour Market Barometer, der Arbeitsmarkt-Frühindikator des Europäischen Netzwerks der öffentlichen Arbeitsverwaltungen, ist im August zum zweiten Mal in Folge gesunken. Nach Mitteilung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ging es gegenüber dem Vormonat um 0,3 Punkte auf 104,3 Punkte zurück. "Die europäischen Arbeitsmärkte befinden sich weiter auf Erholungskurs, die Risiken steigender Infektionszahlen im Herbst haben die Aussichten aber wieder etwas gedämpft", sagt Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs "Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen". In mehreren teilnehmenden Ländern habe sich der Ausblick verschlechtert: In Zypern, Bulgarien, Schweiz, Tschechien, Polen und Flandern sei der Arbeitsmarkt-Frühindikator deutlich gefallen.

Der Teilindikator für die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen verlor - ausgehend von einem besonders hohen Niveau - 0,7 Punkte und lag im August bei 104,7 Punkten. Der Teilindikator für die künftige Entwicklung der Beschäftigung stieg um 0,1 auf 104,0 Punkte.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2021 03:34 ET (07:34 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.