Die Wiener Börse feiert heute ihr 250-jähriges Jubiläum: Der erste Handelstag - initiiert von der damaligen Kaiserin Maria Theresia - fand am 2. September 1771 statt. Ferdinand Habsburg-Lothringen, Nachkomme von Maria Theresia und Rennfahrer, läutete Donnerstagfrüh in der Börse den Handel ein. "Es ist mir eine besondere Ehre, heute die Börsenglocke zu läuten und mit ihr den Start in die nächsten 250 ...

