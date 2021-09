In dieser Ausgabe sprechen Patrick Hamacher und Dr. Rainer Demski über die Wahlprogramme der Parteien im Hinblick auf das Thema Altersvorsorge. Außerdem hat Patrick den BU-Experten Philip Wenzel eingeladen, um mit ihm über die Absicherung von Beamten zu sprechen. In Folge 131 des wir-zusammen-Podcasts geht es anlässlich des Schulbeginns in zahlreichen Bundesländern um die Dienstunfähigkeitsversicherung für Lehrer und Referendare. Zu diesem Zweck hat sich Patrick Hamacher von was-ist-versicherung? ...

