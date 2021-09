Gleich eine ganze Serie von Neuigkeiten gab es in den letzten Tagen von Mayfair Gold Corp. (TSX-V: MFG, WKN: A3CPBK; ISIN: CA57808L1076) Der kanadische Mineralexplorer aus Matheson, Ontario meldet nicht nur die neuesten, ansehnlichen Ergebnisse aus dem laufenden Auffüll- und Erweiterungsbohrprogramm auf seinem Flaggschiff-Goldprojekt "Fenn-Gib". Mayfair will sich zudem als Vorreiter in Sachen klimaneutraler Bergbau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...