Die Wiener Börse hat am Donnerstag im Frühhandel Gewinne aufgewiesen. Der heimische Leitindex ATX stieg bis gegen 10.00 Uhr um 0,35 Prozent auf 3.645,88 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es leicht positive Vorzeichen zu sehen. Im Vorfeld der am Nachmittag und zum Wochenschluss zur Veröffentlichung anstehenden US-Arbeitsmarktdaten blieben die Indexbewegungen jedoch in engen Bahnen.Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...