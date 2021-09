DJ Deutsche Bahn legt Eilantrag gegen GDL-Streik ein

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Bahn AG geht gerichtlich gegen den laufenden Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) vor. Das Unternehmen habe vor dem Arbeitsgericht Frankfurt am Main einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die Streiks der GDL eingereicht, teilte die Bahn in Berlin mit. Im Interesse ihrer Kunden sehe sie sich jetzt dafür in der Pflicht, hieß es in einer Mitteilung.

"Das Streikrecht ist ein hohes Gut. Allerdings sind Streiks nur dann zulässig, wenn sie sich im Rahmen des geltenden Rechts bewegen", erklärte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler. "Das ist nach unserer Auffassung bei den Streiks der GDL nicht der Fall. Deshalb müssen wir im Interesse unserer Kunden und Mitarbeitenden jetzt handeln und die Streiks rechtlich überprüfen lassen."

Auch nach den jüngsten Äußerungen der GDL gehe es bei diesem Arbeitskampf offenkundig mehr um rechtliche und politische Themen als darum, Lösungen für gute Arbeitsbedingungen am Verhandlungstisch zu finden. "Wir haben jetzt das dritte verbesserte Angebot vorgelegt - ohne dass die GDL ernsthaft mit uns in Verhandlungen eingetreten wäre", erklärte Seiler. Auch den Vorschlag, mit Hilfe eines Schlichters oder Moderators nach einer Lösung des Konflikts zu suchen, habe die Gewerkschaft abgelehnt.

