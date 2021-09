Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die AURELIUS Gruppe (ISIN DE000A0JK2A8/ WKN A0JK2A) gibt heute die Eröffnung seines Büros in Mailand bekannt und ernennt Ludovico Denza zum Managing Director AURELIUS Italien. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung von AURELIUS:Die Neueröffnung unterstreicht die Ambitionen von AURELIUS zum Ausbau seiner Geschäfts- und Investitionstätigkeit in diesem wichtigen europäischen Markt. AURELIUS ist seit vielen Jahren in Italien aktiv und will mit Unterstützung seines engagierten Teams vor Ort zusätzliche Investitionsopportunitäten nutzen. ...

