In Norwegen wurden im August 11.811 neue Elektro-Pkw zugelassen. Der Anteil der E-Autos an den Pkw-Neuzulassungen lag vergangenen Monat bei 71,9 Prozent. Das erfolgreichste Modell Norwegens über alle Antriebsarten hinweg war im August das Tesla Model Y mit 1.308 Neuzulassungen. Im Vergleich zum August 2020 (5.704 Neuzulassungen) waren die 11.811 E-Pkw ein Plus von 107 Prozent. Damals lag der Elektroauto-Anteil ...

