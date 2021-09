(shareribs.com) London 02.09.2021 - Die Ölpreise zeigen sich am Donnerstag kaum verändert. Die OPEC+ Staaten haben ihre Planungen für die Fördermengen von Rohöl bestätigt. In den USA sind die Ölbestände stark gesunken. Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der Woche bis zum 27. August um 7,2 Mio. auf 425,4 Mio. Barrel gesunken. Die Bestände ...

