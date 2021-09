HAMBURG (dpa-AFX) - Die Sorge der Menschen vor den Folgen des Klimawandels in Deutschland sind einer Umfrage zufolge gestiegen. 36 Prozent der Deutschen bezeichnen den Klimawandel aktuell als eines der drei größten Sorgenthemen im eigenen Land, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage des Marktforschungsinstituts Ipsos ergab. Das seien sechs Prozentpunkte mehr im Vergleich zum Vormonat. "Noch nie wurde hierzulande ein höherer Wert verzeichnet." Für die Online-Studie "What worries the World" ("Was die Welt beunruhigt") werden monatlich Menschen in 28 Ländern befragt.

"Nirgendwo sorgen sich die Menschen derzeit mehr um den Klimawandel als in Deutschland", hieß es. Australien und Kanada (je 31 Prozent) liegen den Angaben zufolge auf den Plätzen zwei und drei. Noch mehr beunruhigt die Deutschen laut Umfrage demnach noch die Themen Armut und soziale Ungleichheit (38 Prozent) sowie Corona (37 Prozent)./let/DP/nas