Berlin (ots) - Am 30. August 2021 haben in Wedel bei Hamburg die Dreharbeiten für dreizehn neue Folgen rund um Pittiplatsch und seine Freunde Schnatterinchen und Moppi, bekannt aus "Unser Sandmännchen", begonnen. Anlass ist Pittis 60. Geburtstag, den der freche Kobold am 17. Juni 2022 feiert. Gespielt und gesprochen werden die Figuren von Christian Sengewald (Pittiplatsch), Susi Claus (Schnatterinchen) und Martin Paas (Moppi). Regie führt Sandra Schießl, die Drehbücher stammen von Thomas Möller und Martin Paas.



Zum Inhalt: Die drei Freunde erleben wieder viele kleine Abenteuer in ihrem Wald. So treten sie im "PSC", dem "Pitti Song Contest", gegeneinander an, um am Ende festzustellen, dass gemeinsames Singen am meisten Spaß macht. Bei der "Moppi-Olympiade" stellt sich heraus, dass Pitti zwar schneller reimen und rennen kann, aber auch Moppi Qualitäten besitzt, bei denen er die Nase vorn hat. Und natürlich wird auch Pittis Geburtstag gefeiert. Nur leider machen es seine Freunde spannend und verraten ihm nicht, was sie ihm schenken werden. Pitti ist schon aufgeregt und hofft, dass es zumindest nichts Rundes, Rotes oder Eckiges ist ...



Beim "Sandmännchen" im Deutschen Fernsehfunk trat der freche Kobold Pittiplatsch das erste Mal am 17. Juni 1962 auf. Damals sah man ihn vor allem mit Meister Nadelöhr, später mit Schnatterinchen und Struppi, ab 1976 dann mit Schnatterinchen und Moppi. Die drei Fernsehlieblinge haben Generationen von Kindern ins Bett begleitet - im geteilten, wie im wiedervereinigten Deutschland. Über 500 gemeinsame Abendgrußgeschichten rund um das Trio wurden bis 1991 vom Deutschen Fernsehfunk (DFF) produziert. Nach einer fast 30-jährigen Produktionspause entstand 2019 zum 60. Geburtstag von "Unser Sandmännchen" die erste Staffel mit neuen "Pittiplatsch"-Geschichten - unter der Federführung des rbb mit einem neuen Set, neuen Puppen und Puppenspieler:innen, die auch bei den aktuellen Folgen wieder mit von der Partie sind.



Produziert wird die neue Staffel im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb, Redaktion: Nina Paysen / Anja Hagemeier) von der TRIKK17-Animationsraum GmbH & Co. KG. Produzent ist Björn Magsig. Die Dreharbeiten in den Woodland Studios in Wedel dauern voraussichtlich bis zum 16. September 2021. KiKA, rbb Fernsehen und MDR-Fernsehen senden die neuen Geschichten dann pünktlich zum 60. Geburtstag des beliebten Kobolds ab 17. Juni 2022 wöchentlich in "Unser Sandmännchen". Zum Jubiläum sind weitere Höhepunkte für alle Pitti-Fans in Planung.



Pressekontakt:rbb Presseteam

Nicola zu Stolberg, Ulrike Herr

rbb-presseteam@rbb-online.de

Tel. 030 / 97993 12115



Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5009656

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de