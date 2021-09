Hamburg (ots) - Das erste Outdoor-Sortiment der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion feiert auf der gardiente, der Fachmesse für Gartenkultur, Premiere. Zusammen mit dem neuen Lizenzpartner Hartman Outdoor Products Germany GmbH hat Creative Directorin Kirstin Ollech rund dreißig Produkte für das Wohnzimmer im Freien entwickelt. Dabei sind vielfältige Outdoor-Möbel entstanden, die sich durch ein einzigartiges Design, höchste Qualität und besonderen Komfort auszeichnen. Im Sinne des ganzheitlichen Konzepts der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion ergänzen Kissen, Decken, Tischsets und ein Outdoor-Teppich die Kollektion. Stoffe für die Outdoor-Kissen sowie der Teppich stammen von den langjährigen Lizenzpartnern Stoeckel & Grimmler sowie Otto Golze & Söhne. Die Markteinführung der Produkte, die sich im mittleren Preissegment bewegen, erfolgt im Frühjahr 2022.Die Outdoor-Kollektion umfasst harmonisch aufeinander abgestimmte Produkte in unterschiedlichen Farbvarianten. Das Sortiment reicht von komfortablen Kunststoffschalenstühlen mit Aluminium- oder Holzgestell über elegante Outdoor-Sitzgruppen und Lounge-Garnituren mit Beistelltisch bis hin zu Bistro-Tischen, Hocker und einer Liege. Hinzu kommen farblich passende Schirme, Kissen, Decken, Tischsets und ein Teppich für den Outdoor-Bereich. Pflegemittel für die unterschiedlichen Materialien runden das Sortiment ab. In Kombination mit bestehenden Produkten der Kollektion wie Outdoor-Farben, -Lacke und -Öle oder Outdoor-Bodenfliesen lässt sich der Außenbereich in eine wohnliche Oase verwandeln.Michael Espenhahn, Director Möbel SCHÖNER WOHNEN-Kollektion: "Mit unserer ersten eigenen Outdoor-Kollektion zeigen wir, was unsere Produkte so stark macht: Das Bewusstsein für Trends, Stil und Design gepaart mit Funktionalität, Qualität und Langlebigkeit. Wir zeigen, dass die Kollektion in ihrer Ganzheitlichkeit wirklich jedes Segment abdecken kann. Dem Fachpublikum präsentieren wir eine Ausstellungsfläche, die Kund:innen ein Rundum-Sorglos-Paket für den Außenbereich bietet und so auch draußen schöner wohnen ganz einfach macht."Kirstin Ollech, Creative Directorin SCHÖNER WOHNEN-Kollektion: "Nie war es leichter, sich auf Terrasse, Balkon und im Garten trendbewusst und stilsicher aus einer Hand einzurichten. Qualität und Langlebigkeit war uns bei der Entwicklung wichtig, schließlich müssen Outdoor-Möbel und Accessoires allen Wettern trotzen. Pflegeleichte, wasser- und schmutzabweisende und schimmelresistente Allwettermöbel mit Sunbrella®-Bezug und komfortable, recyclebare Sitzflächen sind einige der besonderen Eigenschaften unserer Produkte. Das Sortiment kombiniert Qualität mit Design und ist so schick, dass es sich in Teilen auch für den Innenbereich nutzen lässt."Honorarfreies Bildmaterial wie Moods und Logos gibt es zum Download: HIER (https://guj.sharepoint.com/:f:/s/Pressematerial/EuddOYxB4IRCl66TxNVtqvUBnibwj38z70x1ssrs5fNPXQ?e=DD29ce)Pressekontakt:Andrea KramerSCHÖNER WOHNEN-KollektionPR/ KommunikationTelefon: 040 / 37 03 - 3847E-Mail: kramer.andrea@guj.dehttp://www.schoener-wohnen-kollektion.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, SCHÖNER WOHNEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41298/5009652