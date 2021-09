Köln (www.fondscheck.de) - Die Kölner Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH (Monega) hat einen neuen nachhaltigen Aktienfonds aufgelegt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der VM Nachhaltig Aktien (ISIN DE000A2P37L3/ WKN A2P37L, R-Tranche; ISIN DE000A2P37K5/ WKN A2P37K, I-Tranche) investiert auf Basis einer fundamentalen Nachhaltigkeits- und Finanzanalyse in ausgewählte Aktien vorwiegend europäischer Small und Mid Cap-Unternehmen. Beraten wird der neue Fonds von den Experten der Düsseldorfer VM Vermögens-Management GmbH (VM), die bereits die auf Übernahmen spezialisierten VM Sterntaler-Fonds von Monega beraten. Mit dem VM Nachhaltig Aktien baut Monega ihre Kooperation mit VM sowie ihr Angebot an nachhaltigen Fonds systematisch weiter aus. ...

