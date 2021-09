Mehr als -20 % Korrektur trotz starkem Umsatz- und Gewinnwachstum? Wie passt der Aktienkurs mit der Unternehmenslage zusammen und wann kann man BMW wieder kaufen?Die Engpässe am Halbleitermarkt führen zu ungewöhnlichen Blüten am Automobilmarkt. Da die Nachfrage weiterhin ungebrochen hoch ist, aber die Produktion nicht entsprechend nach oben angepasst werden kann, ergeben sich seit Ende 2020 steigende Lieferzeiten bei Neuwagen. Manche Modelle sind so rar geworden, dass die Händler die verfügbaren Fahrzeuge weit über dem offiziellen Verkaufspreis ...

