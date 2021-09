Der Swiss Market Index bewegt sich in einer immer enger werdenden Spanne seitwärts. Ein Ausbruch aus dieser beklemmenden Lage dürfte für frischen Wind sorgen. Obwohl der SMI genug Luft in beide Richtungen hat, nimmt die Intensität der Kursbewegungen aktuell weiter ab: Platz wäre bis an die Obergrenze des kurzfristigen Schwankungsbandes (grau) bei 12.550 / 12.650 sowie an das untere Limit dieser statistischen ...

