Cham (ots) -- CHF 2'000.- SKODA Eintauschprämie und attraktives 1,9 % Leasing beim Kauf eines SKODA SCALA, OCTAVIA oder KAMIQ- Clever Eintauschen bis am 31. Oktober 2021 und dabei Geld sparenAutobesitzerinnen und -besitzer profitieren bei SKODA Schweiz bis zum 31. Oktober 2021 von einer attraktiven SKODA Eintauschprämie von CHF 2'000.- auf ihr altes Fahrzeug, wenn sie sich für einen SKODA SCALA, OCTAVIA oder KAMIQ entscheiden. Und damit nicht genug. Mit dem 1,9 % Leasing profitiert man zudem von weiteren attraktiven Konditionen beim Kauf der erwähnten Modelle.Autobesitzerinnen und -besitzer profitieren bei einem Vertragsabschluss bis zum 31. Oktober 2021 von einer attraktiven SKODA Eintauschprämie (https://www.skoda.ch/angebote/eintauschpraemie-leasing) von CHF 2'000.-, wenn sie sich für einen SKODA SCALA, OCTAVIA oder KAMIQ entscheiden. Damit sind ein grosszügiges Preis-Leistungs-Verhältnis, hochwertigen Komfort, modernste Infotainment-Systeme, innovative Sicherheitsassistenten sowie eine Vielzahl an Simply Clever Lösungen garantiert. Profitieren kann man von der SKODA Eintauschprämie, wenn das einzutauschende Fahrzeug nicht älter als acht Jahre (1. Inverkehrssetzung ab 1. September 2013) und zuletzt mindestens sechs Monate auf die Kundin oder den Kunden immatrikuliert gewesen ist.Zudem besteht aktuell die Möglichkeit von einem 1,9 % Leasing (https://www.skoda.ch/angebote/eintauschpraemie-leasing) auf die oben erwähnten SKODA Modelle zu profitieren. Dieses Angebot kann separat oder in Kombination mit der Eintauschprämie genutzt werden. Um das optimale Leasingangebot inklusive Versicherungsvariante für jeden Einzelnen finden zu können, steht SKODA beratend von der Auswahl des Fahrzeuges bis hin zur Ablieferung zu Seite. So profitieren beispielsweise Kundinnen und Kunden beim Abschluss einer SKODA Versicherung von einer zusätzlichen Leasing-Zins Reduktion von 0,5 %. Durch die langjährige Erfahrung der Verkaufsexperten profitiert demnach jeder von einer kompetenten und individuellen Beratung und erhält dadurch einen massgeschneiderten Leasingvertrag für die jeweiligen Mobilitätsbedürfnisse.SKODA SCALA - Die Fliesshecklimousine überzeugt durch Vielseitigkeit und SportlichkeitDie Fliesshecklimousine von SKODA, der SCALA (https://www.skoda.ch/models/scala/scala), ist in den Ausstattungsvarianten Ambition und Style erhältlich. Mit seiner ausgefeilten Aerodynamik wirkt er modern und sportlich, für SKODA definiert der SCALA die Kompaktklasse zwischen FABIA und OCTAVIA völlig neu. Auch bei den Assistenzsystemen und der hohen passiven Sicherheit setzt der SCALA neue Massstäbe in der Kompaktklasse. Mit bis zu neun Airbags und Proaktivem Insassenschutz ist der SCALA eines der sichersten Fahrzeuge seiner Klasse.SKODA OCTAVIA - Genügend Platz für die gesamte Familie kombiniert mit unglaublichem FahrspassDer SKODA OCTAVIA (https://www.skoda.ch/models/new-octavia/octavia) - viermal in Folge das meistgekaufte Auto der Schweiz - ist so sparsam, umweltschonend und alternativ angetrieben wie noch nie zuvor. Zur Auswahl stehen effiziente Benzin- und Dieselaggregate, Erdgasantrieb sowie Plug-in-Hybrid und Mild-Hybrid-Technologie. Die vielseitigen Antriebsvarianten erfüllen damit optimal die unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnisse. Je nach Modellversion ist der neue OCTAVIA mit Front- oder 4x4-Antrieb ausgestattet. Das zeitlose elegante Design, hoher Komfort, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, ein überdurchschnittliches Raumangebot sowie das umfangreiche Motorenangebot (110 PS bis 245 PS) machen den OCTAVIA zu einem perfekten Begleiter.SKODA KAMIQ - Der City-SUV setzt neue Massstäbe in Punkto Sicherheit und PlatzangebotDer SKODA KAMIQ (https://www.skoda.ch/models/kamiq/kamiq) kombiniert die erfolgreiche SUV-Designsprache von SKODA mit typischen Simply Clever Features. Im Zusammenspiel mit der erhöhten Sitzposition ist er zudem bestens gerüstet für den modernen Grossstadtdschungel. Und mit einer Länge von 4'241 Millimetern und einer Breite von 1'988 Millimetern ist der SKODA KAMIQ deutlich kompakter als seine drei grösseren SUV-Brüder KAROQ, KODIAQ und ENYAQ iV. Zugleich setzt er - typisch SKODA - auch im Segment der City-SUV Massstäbe in Sachen Sicherheit und Platzangebot.Clever Eintauschen und Geld sparenNoch bis zum 31. Oktober 2021 können Sie clever wechseln und dabei sparen! Um die SKODA Eintauschprämie (https://www.skoda.ch/angebote/eintauschpraemie-leasing) von CHF 2'000.- zu erhalten, muss das alte Fahrzeug in Zahlung gegeben und eines der folgenden SKODA Neu- oder Lagerfahrzeuge (Vorführwagen ausgeschlossen) gewählt werden: SCALA, OCTAVIA oder KAMIQ. Angenommen werden alte SKODA Modelle oder Fremdmarken, die nicht älter als acht Jahre (1. Inverkehrssetzung ab 1. September 2013) und zuletzt mindestens sechs Monate auf die Kundin oder den Kunden immatrikuliert gewesen sind. Ausgenommen davon sind die übrigen Marken des VW Konzerns.Mehr Informationen unter www.skoda.ch oder bei ihrem SKODA Partner. (https://retailers.skoda-auto.com/223/de-ch)Rechenbeispiel:Rechenbeispiel Leasing mit Kaufpreis CHF 22'650.- (abzüglich Clever Bonus CHF 1'000.- & Eintauschprämie CHF 2'000.-). Effektiver Jahreszins Leasing 1,9%, Laufzeit 48 Mte (10'000 km/Jahr), Sonderzahlung 20% = CHF 4'530.-, Leasingrate CHF 189.-/Mt., exkl. obligatorischer Vollkaskoversicherung. 