Weiterstadt (ots) - › FABIA EASY mit 1,0 MPI 48 kW (66 PS) (Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,6 - 4,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 106 - 101 g/km) mit 5-Gang-Getriebe bildet Modelleinstieg› Neues 1,0 MPI-Aggregat auch für Ausstattungslinie Active (Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,6 - 4,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 106 - 101 g/km) und Ambition (Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,6 - 4,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 106 - 101 g/km) erhältlich› Vierte FABIA-Generation mit bestem Platzangebot ihrer Klasse, verbessertem Komfort und zahlreichen neuen Sicherheits- und AssistenzsystemenŠKODA erweitert die bestellbare Motorenvielfalt des neuen FABIA um den 1,0 MPI-Benziner. Der mit manuellem 5-Gang-Getriebe kombinierte Dreizylinder leistet 48 kW (66 PS) und steht für die Ausstattungslinien Active sowie Ambition zur Wahl. Er treibt auch das Einstiegsmodell FABIA EASY an, das ŠKODA für 13.990 Euro anbietet. In vierter Generation besitzt der beliebte Kleinwagen serienmäßig unter anderem Voll-LED-Hauptscheinwerfer und einen Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion.Der stets in Energy-Blau lackierte FABIA EASY geht mit einer umfangreichen, klar definierten Serienausstattung an den Start. Sie umfasst neben den Hauptscheinwerfern mit LED-Technologie zum Beispiel den Spurhalte- und Fahrlichtassistent sowie den Speedlimiter. Für Unterhaltung sorgt das Musiksystem Swing mit 6,5-Zoll-Bildschirm, SD-Speicherkartenslot und digitalem Radioempfang DAB+. Der FABIA Active besitzt zusätzlich eine Klimaanlage serienmäßig. Sein Einstiegspreis in Kombination mit dem neuen, 48 kW (66 PS) starken 1,0 MPI-Motor liegt bei 15.590 Euro.Der FABIA Ambition beginnt in Verbindung mit dem 1,0 MPI bei 16.890 Euro. Er zeichnet sich unter anderem durch höheneinstellbare Vordersitze inklusive Lendenwirbelstütze, Multifunktionslenkrad und Geschwindigkeitsregelanlage aus. Das Infotainmentsystem Bolero umfasst einen 8 Zoll großen Touchscreen, eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung sowie sechs Lautsprecher inklusive ŠKODA Surround-Soundsystem für digitale Audioquellen. Mit an Bord ist auch die Konnektivitätslösung SmartLink, die die Verbindung zwischen Smartphone und Fahrzeug ermöglicht. ŠKODA Connect(1) und Fahrzeugfernzugriff stehen ebenfalls zur Verfügung.Insgesamt können Kunden beim neuen ŠKODA FABIA zwischen fünf Motor-/Getriebevarianten wählen. Alle Informationen zu diesen Motor-Getriebe-Optionen, Ausstattungsdetails und Preisen finden Sie auf der ŠKODA Media-Seite (http://www.skoda-media.de/model/107/2767?fz=107&skoda=Der%20neue%20FABIA).ŠKODA FABIA - neue Motorisierung und PreiseMotorisierung Getriebe UVP in EuroESAY Active Ambition1,0 MPI 48 kW (66 PS) 5-Gang 13.990 15.590 16.890(1) Unter ŠKODA Connect sind Funktionen von Infotainment Online und Care Connect erhältlich. 