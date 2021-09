Die Schweizer Wirtschaft ist gut in Form und im zweiten Quartal deutlich gewachsen. Nach einem Corona-bedingt schwachen ersten Jahresviertel hat die Wirtschaft mit zunehmenden Lockerungen ab Frühling wieder Fahrt aufgenommen. Der Vergleich zur Eurozone fällt allerdings negativ aus. Doch dafür gibt es einen guten Grund.In den Monaten April bis Juni stieg das Bruttoinlandprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 1,8 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag in Bern mitteilte. ...

