Die Republik Österreich nimmt am kommenden Dienstag wieder Geld am Finanzmarkt auf. Zwei Bundesanleihen werden aufgestockt, insgesamt sollen damit 1,61 Mrd. Euro in die Staatskasse geholt werden. Auf dem Programm steht die Aufstockung eines zehnjährigen und eines 30-jährigen Papiers mit 16 Jahren Restlaufzeit. Das teilte die Oesterreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) am Donnerstag auf ihrer ...

