Das Bestreben vieler Staaten, so schnell wie möglich CO2 neutral zu werden, wird man nur erreichen, wenn man voll und ganz auf Elektromobilität setzt. In einem Bericht des Umweltbundesamtes haben Gutachter errechnet, wie sich CO2 Emissionen in der Industrie, bei Gebäuden und im Verkehr bis 2040 entwickeln werden. Das Resultat ist für den Verkehr erschreckend, bereits in diesem Jahr verfehlt dieser Sektor das Ziel um knapp 8 Millionen Tonnen, 2022 werden es knapp 20 Millionen Tonnen sein.Die Konsequenzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...