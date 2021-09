EQS-News: FiCAS AG / Bitcoin Capital AG: FiCAS AG und Bitcoin Capital AG ernennen neuen Head of Sales und öffnen ihr Know-how und die Plattform

EQS Group-News: FiCAS AG / Bitcoin Capital AG / Schlagwort(e): Sonstiges

FiCAS AG und Bitcoin Capital AG ernennen neuen Head of Sales und öffnen ihr Know-how und die Plattform



02.09.2021 / 15:00





Press Release





FiCAS AG und Bitcoin Capital AG ernennen neuen Head of Sales und öffnen ihr Know-how und die Plattform Roger Suter wird zum Head of Sales von der FiCAS AG und der Tochtergesellschaft Bitcoin Capital AG ernannt

FiCAS AG bietet institutionellen Anlegern ihre einzigartige Erfahrung und Know-how im Handel mit Kryptowährungen an

Bitcoin Capital AG öffnet ihre einzigartige Plattform zur Herausgabe von börsengehandelten Produkten für Anlagestrategien von Drittanbietern Zug, Schweiz - 1 September 2021 - FiCAS AG und ihre Tochtergesellschaft Bitcoin Capital AG freuen sich, die Ernennung von Roger Suter zum Head of Sales bekannt zu geben. Roger Suter bringt langjährige Vertriebserfahrung aus den letzten 30 Jahren bei der UBS, Bank am Bellevue, 2trade group ltd und als Anlageberater für Startups mit. Darüber hinaus verstärkt Alexander Graf Strachwitz als Senior Relationship Manager das Sales Team, um das Geschäft der Bitcoin Capital AG auf externe Vermögensverwalter, Family Offices und Privatbanken auszuweiten.



Darüber hinaus freut sich die FiCAS AG institutionellen Anlegern wie Banken, Vermögensverwaltern, Pensionskassen, Family Offices und ETF-Anbietern ihre einzigartige Erfahrung in der Verwaltung von Kryptowährungen anzubieten. FiCAS AG ermöglicht den institutionellen Investoren die Diversifizierung in die neue Anlageklasse der Kryptowährungen.



Die Bitcoin Capital AG freut sich mitteilen zu dürfen, ihre Dienstleistungen an Vermögensverwalter anzubieten, in Emission und Verwaltung von börsengehandelten Produkten (ETP) für ihre Anlagestrategien in digitale Vermögenswerte. Mit einer einfachen, schnellen und bequemen Kotierung von ETPs können sich Vermögensverwalter auf ihre Kernkompetenz der Auswahl und Verwaltung von Vermögenswerten konzentrieren. Neue Produkte sollen den aktuellen Betrieb und Vertrieb des weltweit ersten aktiv verwalteten börsengehandelten Produkts mit Kryptowährungen als Basiswert ("15 FiCAS Active Crypto ETP" - ISIN: CH0548689600) ergänzen.



FiCAS AG's Gründer und CEO, Ali Mizani, kommentierte: "Mit der Erweiterung des Vertriebs und dem neuen Know-how-Angebot fördert die Gruppe die Diversifizierung der Portfolios institutioneller Anleger mit aktiv verwalteten Anlagen in Kryptowährungen. Ausserdem ermöglichen wir Vermögensverwaltern, ihre Anlagestrategien im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten über regulierte Börsen und schliesslich an Privatanleger zu vertreiben". Über FiCAS AG



FiCAS ist eine in der Schweiz ansässige Krypto Investment Management-Boutique. Das Unternehmen verwaltet das 15 FiCAS Active Crypto ETP - das weltweit erste aktiv verwaltete Exchange Traded Product (ETP), das Kryptowährungen als zugrunde liegende Vermögenswerte enthält. Die diskretionäre Anlagestrategie von FiCAS basiert auf fundamentalen und technischen Analysen, proprietären Algorithmen und den Quantensignalen erfahrener Analysten. Der Gründer von FiCAS, Ali Mizani Oskui, hat nachweislich die Trends des Kryptomarkts übertroffen. Das Portfolio, das er von Oktober 2015 bis Januar 2018 verwaltete, erzielte eine Outperformance von 110% im Vergleich zu den Renditen der Bitcoin-Holding-Strategie im selben Zeitraum, die von eine Beratungsunternehmen der "Big Four" geprüft wurden. FiCAS wurde 2019 gegründet und wird von einem Team von Fachleuten geleitet, die über umfassende Erfahrung in den Bereichen Krypto - und im traditionellen Finanzwesen verfügen.



Über Bitcoin Capital AG



Die Bitcoin Capital AG ist ein in der Schweiz ansässiger Emittent von börsengehandelten Produkten (ETPs): traditionell und digital. Das Unternehmen gab das 15 FiCAS Active Crypto ETP heraus - das weltweit erste aktiv verwaltete börsengehandelte Produkt, das Kryptowährungen als zugrunde liegende Vermögenswerte enthält. Die 2020 gegründete Bitcoin Capital AG wird von einem Team von Fachleuten geleitet, die über fundierte Kenntnisse sowohl in Krypto als auch in der traditionellen Finanzwirtschaft verfügen.



Über 15 FiCAS Active Crypto ETP



Das 15 FiCAS Active Crypto ETP ist das weltweit erste aktiv verwaltete Exchange Traded Product mit Kryptowährungen als Basiswert, das an der SIX Swiss Exchange, der Börse Stuttgart und der Wiener Börse notiert ist. Das diskretionär verwaltete ETP, das von der Bitcoin Capital AG ausgegeben und von der FiCAS AG verwaltet wird, handelt mit den 15 wichtigsten Kryptowährungen mit dem Ziel, den Kunden durch Portfoliodiversifikation, aktiven Handel und Abwärtsrisikomanagement verbesserte Renditen zu bieten. Das ETP steht sowohl Privatanlegern als auch professionellen Anlegern in der Schweiz, in Liechtenstein und in der EU (exkl. Ungarn) zum Kauf über einen Broker, eine Bank oder ein Finanzinstitut mit Zugang zur SIX Swiss Exchange, Börse Stuttgart, Wiener Börse, Börse München oder Börse Berlin in CHF, USD und EUR zur Verfügung.

Für weitere Informationen über FiCAS oder 15 FiCAS Active Crypto ETP, besuchen Sie www.ficas.com und www.bitcoincapital.com oder folgen Sie uns auf Twitter @Ficas_ltd.



Pressekontakt:

Darko Novakovic

E: darko.novakovic@ficas.com

T: +41 41 720 40 06



Haftungsausschluss

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit, die durch FiCAS und die Managementstrategie des Gründers erzielten Renditen und die korrekten Preisvorhersagen des FiCAS-Gründers sind nicht zwingend ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Die darin enthaltenen Informationen dürfen weder ganz noch teilweise direkt oder indirekt in oder nach Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Neuseeland, Singapur, Südafrika, Großbritannien, USA, ganz oder teilweise veröffentlicht oder verbreitet werden, dies beinhaltet auch sämtliche Länder, in denen die Veröffentlichung oder Verbreitung rechtswidrig wäre. Die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf noch einen Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf vor der Registrierung oder Befreiung rechtswidrig wäre von der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen einer solchen Gerichtsbarkeit.



Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den Vereinigten Staaten dar. Wertpapiere gemäß dieser Mitteilung wurden und werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") oder gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen eines Staates der Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht angeboten werden oder direkt oder indirekt innerhalb der USA oder an oder für Rechnung oder Nutzen von US-Personen verkauft werden, außer gemäß einer geltenden Ausnahme von oder in einer Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act unterliegt. Das in dieser Pressemitteilung beschriebene Anlageprodukt richtet sich an Privatanleger, professionelle und institutionelle Anleger in der Schweiz, in Liechtenstein und in der Europäischen Union (exkl. Ungarn).

______________

www.ficas.com





Ende der Medienmitteilungen