Am Tag vor den mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten scheuen Anleger Engagements an den europäischen Börsen. "Da die Notenbank Fed zunehmend auf den Arbeitsmarkt statt die Inflation schaut, kommen wir zu einem Punkt, an dem wegen der nahenden Drosselung der Wertpapierkäufe die Arbeitsmarktberichte wichtiger und wichtiger werden", sagte...

