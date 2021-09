München (ots) - Das Miniatur Wunderland in Hamburgs Speicherstadt wächst stetig. Seit dem Jahr 2000 wurden bereits 9. Bauabschnitte eröffnet - zuletzt der Bereich "Kirmes" im Juni 2020. Ein Besuchermagnet der Groß und Klein begeistert und jedes Jahr zahlreiche Gäste anlockt - doch nicht nur vor Ort ist die Sehenswürdigkeit ein voller Erfolg, sondern auch seit der Erstausstrahlung im vergangenen Jahr auf DMAX. Daher ist es kaum verwunderlich, dass das Wunderland und seine Macher mit einer zweiten Staffel auf Sendung gehen.1040 Züge auf einer Fläche von 1499 Quadratmetern: Die größte Modelleisenbahnanlage der Welt zieht in Hamburg jedes Jahr 1,4 Million Besucher an. Das "Miniatur Wunderland" zählt zu den beliebtesten Touristenattraktionen der Hansestadt, denn dort kann man nicht nur fahrende Lokomotiven bestaunen. In einem 30.000-Liter-Becken stechen Schiffe in See, auf dem Airport starten Flugzeuge und hinter den Kulissen sind schon die nächsten spektakulären Highlights in Planung - wie zum Beispiel die Rennstrecke im Fürstentum Monaco oder der komplett neue Südamerika-Abschnitt. Diese Serie schaut den Modellbauern beim Tüfteln über die Schulter und gibt den Zuschauern einen Einblick in den Alltag der Macher. Und ein Urgestein des Unternehmens geht nach 20 Jahren in den Ruhestand. DMAX taucht mit moderner Kameratechnik in den faszinierenden Mikrokosmos ein. Die zweite Staffel "Die Modellbauer - Das Miniatur Wunderland" ist ab dem 09. Oktober immer samstags um 20:15 Uhr, exklusiv und in deutscher Erstausstrahlung auf DMAX zu sehen.Produziert wird "Die Modellbauer - Das Miniatur Wunderland" von Redseven Entertainment im Auftrag von Discovery Deutschland unter der Leitung von Tatiana Laageward, VP Programming & Content und Producer Florian Grüning.Pressekontakt:Olivia DittmarCommunications & PR ExecutiveDiscovery DeutschlandSternstraße 5 | 80538 München | Germany+49-(0)89 206 099-111Olivia_Dittmar@discovery.compresse.discovery.deOriginal-Content von: DMAX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63353/5009988