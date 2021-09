Zur Mittagsstunde machten Gerüchte am Markt die Runde, dass der Finanzinvestor EQT Kreisen zufolge über ein Gegenangebot für den Online-Haustierbedarfhändler Zooplus nachdenkt. Die Beratungen dauerten an, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagmittag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Nun bestätigt der Online-Tierfutterhändler die Gespräche.Mitte August hatte Hellman & Friedman den Zooplus-Aktionären 390 Euro je Aktie in bar angeboten. Vorstand und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...