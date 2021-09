Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag befestigt tendiert. Der ATX notierte gegen 14.40 Uhr mit einem Aufschlag von 0,51 Prozent bei 3.651,57 Punkten. An den europäischen Leitbörsen gibt es weiterhin keinen klaren Richtungstrend. Die Veröffentlichung aktueller US-Arbeitsdaten lieferten keine Handelsbelebung. In der Vorwoche sind in den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im Rahmen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...