Die enttäuschende Reaktion des Marktes auf die sehr guten Zahlen von ZOOM am Montag (Tagesverlust 11 %) bewirkten auch für TEAMVIEWER einen Abschlag von knapp 2 %. Reicht das, um die Positionen auszubauen? Die Partnerschaft mit SAP ist eine wichtige Stütze, das bisherige Tempo in Billings und Umsätzen zu halten.



Noch-Großaktionär Permira hat angeblich seine Beteiligungen außerbörslich reduziert. Restbestand 12 bis 15 % ohne Bestätigung. 10 % Rest gelten wahrscheinlich für längere Zeit bei Permira. Dann wäre der seit Wochen anhaltende Verkaufsdruck erledigt. 25 bis 27 € sind die Bandbreite für den Ausbau von Positionen. Auch hier dürfte entscheidend werden, ob CEO Oliver Steil mit kleineren Akquisitionen seine Marktstellung verbessern kann.



Das Drehen an der Zinsschraube ist nicht entscheidend; Die aktuelle Markttechnik mündet in eine Wahlwette; Das Kursziel für INFINEON wird erhöht; Die deutschen Börsenemissionen mit bescheidener Bilanz; DWS GROUP nachkaufen?; ZOOM VIDEO wurde Anfang der Woche halbiert; SAP muss nachlegen

