Seit letzter Woche geht die Aktie der Deutschen Telekom in die Knie. Hauptgrund dürften die Auswirkungen der jüngsten Cyberattacke bei der US-Tochter T-Mobile US sein. Laut Berichten seien die persönlichen Daten von über 100 Millionen Kunden erbeutet worden. Das Chartbild hat sich dementsprechend eingetrübt.Zunächst sah es bei der Aktie der Deutschen Telekom gut aus. Die Zahlen der Tochter T-Mobile US hatten den Wert beflügelt. In diesem Zuge hat er Anfang August einen starken Rebound an der Unterstützung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...