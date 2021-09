Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv An der Wall Street setzte sich gestern die Rallye der Tech-Werte fort. So stieg auch der Nasdaq mal wieder auf ein neues Rekordhoch. Enttäuschende Arbeitsmarktdaten schürten die Hoffnung auf anhaltende Konjunkturhilfen. Bei den Einzelthemen geht es heute um Alphabet, Tesla, NIO, Celldex Therapeutics, Beyond Air und City Office Reit. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag.