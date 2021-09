Die Aktie des Chemiekonzerns Covestro kann heute kräftig zulegen. Die Anteilscheine der Leverkusenerstehen stehen mit einem Plus von aktuell mehr als drei Prozent auch an der Spitze der größten Tagesgewinner im DAX. Dies hängt vor allem mit einem bullishen Analystenkommentar zusammen. So haben die Experten der britischen Großbank Barclays ihre Kaufempfehlung für die Covestro-Anteile mit "Overweight" bekräftigt. Zudem wurde das Kursziel von 70,00 auf 71,00 Euro angehoben. Analyst Sebastian Satz begründete ...

