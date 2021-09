Gerade in Zeiten von Niedrigzinsen gelten Immobilieninvestments als Stabilitätsanker. Im Interview erklärt Stefan Lammerding, Geschäftsführer der Dr. Peters Group, das Potenzial von Nahversorgern und berichtet über den ersten Objektkauf des AIF.FondsDISCOUNT.de: Herr Lammerding, der Investmentfokus Ihres Publikums-AIF Immobilienportfolio Deutschland I liegt klar auf Nahversorgungs- und Lebensmitteleinzelhandelsimmobilien. Was macht dieses Segment so interessant?

Den vollständigen Artikel lesen ...