Erfurt (ots) - Freund*innen treffen, gemeinsam Spaß haben und füreinander da sein - das ist für alle wichtig. Freundschaften machen das Leben schöner, bereichern den Alltag und spielen eine große Rolle in der Lebenswelt von Kindern.Vor diesem Hintergrund stellt KiKA gemeinsam mit den Kinderprogramm-Redaktionen von ARD und ZDF den diesjährigen Themenschwerpunkt vom 6. bis 24. September unter das Motto "Freundschaft" und zeigt interessante und inspirierende Angebote auf allen Plattformen: bei KiKA, auf kika.de, auf kikaninchen.de, auf erwachsenen.kika.de und im KiKA-Player.Den 14. Monat in Folge bleibt KiKA zudem mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 17,3 %* in seiner Sendezeit Marktführer bei den Drei- bis 13-Jährigen und generierte auf den digitalen Plattformen mit 7,6 Millionen ** Visits Monat August.Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der angehängten Pressemappe oder dem KiKA-Kommunikationsportal auf kommunikation.kika.de.Quelle:*AGF in Zusammenarbeit mit GfK, VideoSCOPE 1.4, TV, KiKA, 3-13J., 06-21 Uhr, 01.-31.08.21, MA in %, Stand 01.09.2021**INFOnline, SZMnG