Die Wiener Linien werden im November einen Wasserstoff-Bus zur Erweiterung ihres ÖPNV-Angebots in Empfang nehmen. Es handelt sich um den Typ Hyundai Elec City Fuel Cell Bus. Auch in München sind seit Kurzem zwei Exemplare des H2-Busmodells zu Testzwecken in Betrieb. Die Wiener Linien erhalten den Elec City Fuel Cell Bus über den österreichischen Generalimporteur, die Hyundai Import GmbH. Der Betriebsstart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...