Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Standard Lithium. Lithium-Aktien profitieren vom E-Auto-Boom. Denn Lithium ist wichtiger Bestandteil jeder Autobatterie. Das Alkalimetall muss aufwändig produziert werden, der Bedarf ist größer als das Angebot. Zur Wochenmitte gab es gute Nachrichten von Standard Lithium. Die Installation der Lithiumcarbonat-Anlage "SiFT" ist abgeschlossen, alle wichtigen Verbindungen zur bestehenden Anlage sind hergestellt und die Anlage wurde in Betrieb genommen. Bei den Verkäufen steht Eckert+Ziegler. In der vergangen Woche hielten beim Medizintechnik-Unternehmen Insider das Kursniveau offenbar für geeignet, Gewinne mitzunehmen. Ein Vorstands- und Aufsichtratsmitglied verkauften Anteile. Heute ist die Aktie auf ein Fünf-Wochen-Tief gefallen. Seit Jahresbeginn haben die Aktien der Medizintechnikfirma aber rund 175 Prozent zugelegt.