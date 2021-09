Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, als Miss boerse.de habe ich das Glück, in einer von Männern dominierten Finanzbranche einen kleinen Beitrag zur Finanz-Emanzipation leisten zu dürfen. Oder zumindest, hie und da das Interesse meiner weiblichen Leserschaft an Geldthemen zu wecken. In Frauenmagazinen geht es oft um Themen wie "Träume verwirklichen", "selbstbestimmt...

Den vollständigen Artikel lesen ...