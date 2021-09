Unterföhring (ots) -- Sky Studios, Amusement Park Film und CBS Studios produzieren Thriller-Drama-Serie "Munich Match" (AT)- Eine sechsteilige Serie kreiert von Michal Aviram ("Fauda")- Geschrieben von Michal Aviram und Martin Behnke ("Berlin Alexanderplatz")- Regie: Philipp Kadelbach ("Wir Kinder vom Bahnhof Zoo", "Parfum", "Unsere Mütter unsere Väter")Sky Studios, Amusement Park Film und CBS Studios produzieren die sechsteilige Thriller-Drama-Serie mit dem Arbeitstitel "Munich Match". Die Dreharbeiten in Deutschland beginnen noch in diesem Monat. Das Sky Original wird in allen Sky Märkten (Deutschland, Österreich, Der deutschsprachigen Schweiz, United Kingdom, Irland und Italien) ausgestrahlt.Die sechsteilige Serie spielt 50 Jahre nach dem Münchner Olympia Attentat, einem traumatischen Terroranschlag auf israelische Athleten im Jahr 1972.München, 2022: Zum 50. Jahrestag des brutalen Terror-Akts von Olympia 1972 findet im Rahmen einer Gedenkfeier für die Opfer ein Freundschaftsspiel zwischen einem israelischen und einem deutschen Fußballklub statt. Die Nerven liegen blank, da das Freundschaftsspiel nicht nur politisch sensibel, sondern auf verschiedenen Ebenen emotional aufgeladen ist. Polizei und Geheimdienste sind in höchster Alarmbereitschaft, um die Sicherheit der Veranstaltung zu gewährleisten. Doch als die Dinge aus den Fugen geraten, scheint es, als würde sich die Geschichte wiederholen.Kreiert wurde die Serie von Michal Aviram ("Fauda"), die gemeinsam mit Martin Behnke (Berlin Alexanderplatz) die sechs Drehbücher verfasste. Die Regie übernimmt Philipp Kadelbach ("Wir Kinder vom Bahnhof Zoo", "Parfum", "Unsere Mütter unsere Väter"). Daniel Brühl, Amelie von Kienlin, Malte Grunert von Amusement Park Film und Meghan Lyvers von CBS Studios sind die Executive Producers. Michal Aviram und Philipp Kadelbach fungieren ebenfalls als Executive Producer, Martin Behnke als Co-Executive Producer. Seitens Sky Studios sind Frank Jastfelder und Julia Jaensch für die Produktion verantwortlich."Munich Match" wird gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg, dem FilmFernsehFonds Bayern (FFF), dem German Motion Picture Fund (GMPF) und dem Tschechischen Film Fund. Viacom CBS Global Disribution hält die internationalen Vertriebsrechte der Serie außerhalb der Sky Märkte. Die Dreharbeiten beginnen im September 2021.Amelie von Kienlin, Executive Producer Amusement Park Film: "Als uns die israelische Autorin, Michal Aviram das erste Mal von ihrer Idee zu 'Munich Match' erzählt hat, waren wir sofort fasziniert. Dieser moderne multi-nationale Thriller ist nicht nur tief in Deutschlands traumatischer Geschichte verankert, sondern erfüllt auch den Anspruch von Amusement Park Film, Geschichten zu erzählen, die relevant sind und ein internationales Publikum ansprechen. Darüber hinaus sind wir Fans von Politthrillern, ein Genre mit enormem Potenzial, das unserer Meinung nach bislang im deutschen Programm vernachlässigt wurde. Mit den Autor*Innen Michal Aviram und Martin Behnke und dem Regisseur Philipp Kadelbach hätten wir uns kein besseres kreatives Team wünschen können, um diese Serie zu realisieren und wir freuen uns sehr mit Sky und CBS Studios zusammen zu arbeiten, die sich als echte Partner bewiesen haben."Julia Jaensch, Executive Producer Sky Original Production: "'Munich Match' ist eine bemerkenswert authentische Thrillerserie mit einer bedrohlichen Verschwörung, die so nah an der Realität ist, dass sie unserer Gesellschaft einen erschreckenden Spiegel vorhält. Wir können es kaum erwarten, die exzellente Arbeit von Michal Aviram, Martin Behnke und Philipp Kadelbach zu sehen und freuen uns, mit CBS Studios an diesem fantastischen Projekt zusammenzuarbeiten."Meghan Lyvers, Executive Producer und Senior Vice President of International Co-Productions and Development, CBS Studios: "Die Serie 'Munich Match' ist hoch-relevant und gehört zu einem Genre, von dem das internationale Publikum nicht genug bekommen kann. Während die Geschichte einzigartig und lokal verortet ist, sind die Charaktere und Themen universell. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit dem kreativen Team und Sky zusammenzuarbeiten, um diese Serie zum Leben zu erwecken."Mehr über "Munich Match" (AT):Als Oren Simon, ein in Berlin stationierter Mossad-Agent sieben Tage vor dem Spiel in einem Dark-Net Forum eine Nachricht abfängt, die einen Anschlag auf das israelische Team impliziert, werden die deutschen Behörden umgehend alarmiert. Michael Hahn (BKA) ordnet an, dass Maria Köhler, eine deutsche LKA-Beamtin mit libanesischen Wurzeln und guter Kenntnis der Islamisten-Szene, entgegen des offiziellen Protokolls, mit Oren zusammenarbeitet.Die Tage bis zum Spiel sind mit Spannung aufgeladen. Als schließlich die schlimmsten Befürchtungen wahr werden, sind trotz aller Maßnahmen weder Oren noch Maria auf die Bedrohung vorbereitet, mit der sie sich plötzlich konfrontiert sehen.Über Amusement Park Film:Amusement Park Film wurde 2009 von Malte Grunert gegründet und wird von ihm gemeinsam mit Amelie von Kienlin geführt. Klaus Dohle und seit 2015 auch Daniel Brühl sind Partner.Amusement Park versteht sich als europäische Firma mit Hamburger und Berliner Sitz und arbeitet seit der Gründung mit renommierten internationalen Kreativen zusammen. Zu den preisgekrönten Produktionen gehören unter anderem "A Most Wanted Man" von Anton Corbijn mit Philip Seymour Hoffman, ebenso wie der Oscar nominierte "Land of Mine" von Martin Zandvliet und "The Aftermath" mit Keira Knightley und Alexander Skarsgård.Zuletzt hatte Daniel Brühls Regiedebüt "Nebenan" im Wettbewerb der Berlinale 2021 seine Premiere gefeiert, zu dem Daniel Kehlmann das Drehbuch schrieb. Die Romadaption "Im Westen nichts Neues" für Netflix unter der Regie von Edward Berger befindet sich derzeit in Post-Produktion.Über CBS Studios:CBS Studios ist einer der weltweit führenden Anbieter von Unterhaltungsprogrammen mit mehr als 70 Serien, die derzeit für Fernseh- und Kabelsender, Streaming-Dienste und andere neue Plattformen produziert werden. Das umfangreiche Portfolio des Studios umfasst ein vielfältiges Angebot an kommerziell erfolgreichen und von der Kritik gefeierten Drehbüchern sowie genredefinierende Franchises wie das ständig wachsende "Star Trek"-Universum, preisgekrönte Late-Night- und Daytime-Talkshows und eine umfangreiche Bibliothek mit ikonischem geistigem Eigentum.International entwickelt, produziert und vertreibt CBS Studios lokale und internationale Serien, die außerhalb der USA entstanden sind, mit Projekten in verschiedenen Märkten, darunter Großbritannien, Europa, der Nahe Osten, Afrika, Lateinamerika, Australien und Asien. CBS Studios hat kürzlich den Produktionsbeginn von "Bestseller Boy" in den Niederlanden und "Ze Network" von TVNOW (RTL) in Deutschland bekannt gegeben. Die internationalen Produktionen von CBS Studios werden von der ViacomCBS Global Distribution Group vertrieben.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404?wkz=WHPS10&shurl=skyq) und Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/) sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter https//info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie Sie zudem unter http://www.sky.de/originals sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.Über Sky Studios:Sky Studios entwickelt, produziert und finanziert eigene Dramen, Komödien und Dokumentationen für 24 Millionen Sky-Kunden und viele weitere potenzielle Zuschauer. Gestützt auf den Erfolg der von Kritikern gefeierten bisherigen Sky Originals, einschließlich der zehnfach Emmy-prämierten Serie "Chernobyl (https://www.sky.de/serien/chernobyl-173093)" und der internationalen Hits "Babylon Berlin (https://www.sky.de/serien/babylon-berlin-147415'shurl=babylon-berlin&wkz=WHPS10)", "Der Pass (https://www.sky.de/serien/der-pass-154555)" und "Das Boot (https://www.sky.de/serien/das-boot/staffel-2-181309?wkz=WHPS10&shurl=dasboot)", präsentiert sich Sky Studios als neues kreatives Universum für Sky-Eigenproduktionen wie "The Third Day (https://www.sky.de/serien/the-third-day-190470)" mit Jude Law, "ZeroZeroZero (https://www.sky.de/serien/zerozerozero-181830)" von den Machern von "Gomorrha" und "The New Pope", (https://www.sky.de/serien/the-new-pope-176656) ein Werk des Oscar®-prämierten Regisseurs Paolo Sorrentino.Sky Studios investiert weltweit in die Kultur- und Filmwirtschaft und hält Beteiligungen an zehn Produktionsfirmen im Vereinigten Königreich und in den USA. Sky Studios wurde im Juni 2019 gegründet. Zur Führungsspitze des Unternehmens gehören Gary Davey als Chief Executive Officer, Jane Millichip als Chief Content Officer, Caroline Cooper als Chief Operating Officer, Cameron Roach als Director of Drama UK, Jon Mountague als Director of Comedy UK, Nils Hartmann als Director Original Production Sky Italia und Marcus Ammon als Director Original Production Sky Deutschland.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/SkySerientwitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Patricia Navarijo GomezBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5009722