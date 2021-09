Durch einen Fehler in der Implementation des AMP-Tokens in die Defi-Plattform Cream Finance konnten Hacker Token im Wert von 30 Millionen Euro klauen. Es ist bereits der zweite Vorfall in diesem Jahr. Cream Finance vergibt Krypto-Kredite per Smart Contract. Über einen Bug in einem der Contracts konnte mindestens ein Angreifer die Kreditvergabefunktion aushebeln und Krypto-Coins und Token im Gegenwert von rund 30 Millionen Euro entwenden. Im Einzelnen verlor Cream rund 462 Millionen AMP-Token (etwa 21 Millionen Euro) und rund 2.800 Ether (rund neun Millionen Euro). Hacker missbraucht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...