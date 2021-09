DGAP-News: Elmos Semiconductor SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Kapitalmaßnahme

Elmos Semiconductor SE: Mitteilung des Endergebnisses des öffentlichen Aktienrückkaufangebots



02.09.2021 / 16:51

Elmos erwirbt im Rahmen des öffentlichen Rückkaufangebots 1.048.661 Aktien zurück. Vorstand und Aufsichtsrat beschließen zudem weitere Kapitalherabsetzung um EUR 463.513,00 durch Einzug von 463.513 Elmos-Aktien. NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN, ODER ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT IST. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER MITTEILUNG. Dortmund, 2. September 2021: Im Rahmen des am 9. August 2021 um 22:10 Uhr (MESZ) angekündigten öffentlichen Aktienrückkaufangebots der Elmos Semiconductor SE ("Elmos" oder "Gesellschaft"), geändert wie angekündigt am 25. August 2021, 20:25 Uhr (MESZ) ("öffentliches Rückkaufangebot") sind der Gesellschaft bis zum Ablauf der am 1. September, 24:00 Uhr (MESZ) beendeten, verlängerten Annahmefrist insgesamt 1.048.661 Elmos-Aktien (ISIN DE0005677108 / WKN 567710) angedient worden. Die angedienten Elmos-Aktien werden voraussichtlich am 7. September 2021 durch die Depotbanken gegen Gutschrift des Angebotspreises aus den Kundendepots ausgebucht. Zudem hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute beschlossen, dass unter Ausnutzung der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22. Mai 2020 das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 18.163.513,00 um EUR 463.513,00 auf EUR 17.700.000,00 durch Einziehung von 463.513 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie, herabgesetzt wird. Die Einziehung und die Kapitalherabsetzung sollen zeitnah erfolgen. Die Gesellschaft wird nach Abschluss des öffentlichen Rückkaufangebots sowie nach Vollzug der Kapitalherabsetzung - unter Berücksichtigung der bereits zuvor erworbenen Elmos-Aktien - insgesamt 609.010 eigene Aktien halten; dies entspricht ca. 3,44% des herabgesetzten Grundkapitals der Gesellschaft. Weitere Informationen zum öffentlichen Rückkaufangebot stehen auf der Elmos Internetseite unter www.elmos.com/ueber-elmos/investor/aktie.html in der Rubrik "Aktienrückkauf" zur Verfügung. Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, Leiter Investor Relations & Public Relations

Tel: +49-231-7549-7000

Email: invest@elmos.com Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung ist nicht an Personen gerichtet oder zur Übermittlung an bzw. zur Nutzung durch solche Personen bestimmt, die Staatsbürger oder Einwohner eines Staates, Landes oder anderer Jurisdiktion sind, oder sich dort befinden, wo die Übermittlung, Veröffentlichung, Zugänglichmachung oder Nutzung der Mitteilung gegen geltendes Recht verstoßen oder irgendeine Registrierung oder Zulassung innerhalb einer solchen Jurisdiktion erfordern würde. Weder diese Mitteilung noch ihr Inhalt dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht, versendet, verteilt oder verbreitet werden, und zwar jeweils weder durch Verwendung eines Postdienstes noch eines anderen Mittels oder Instrumentariums des Wirtschaftsverkehrs zwischen den Einzelstaaten oder des Außenhandels oder der Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten von Amerika. Dies schließt unter anderem Faxübertragung, elektronische Post, Telex, Telefon und das Internet ein. Auch Kopien dieses Angebots und sonstige damit in Zusammenhang stehende Unterlagen dürfen weder in die Vereinigten Staaten von Amerika noch innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika übersandt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu. Über Elmos

Elmos entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter vornehmlich für den Einsatz im Auto. Unsere Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit über 30 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter. Mit unseren Lösungen sind wir in Applikationen mit großem Zukunftspotenzial, wie Ultraschall Distanzmessung, Ambiente Licht und intuitiver Bedienung, schon heute die weltweite #1.

