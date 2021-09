DJ PTA-News: Cogia AG: Veröffentlichung Halbjahreszahlen 2021

Frankfurt am Main (pta029/02.09.2021/16:25) - Frankfurt am Main, den 2. September 2021. - Cogia AG (ISIN DE000A3H2226), ein Spezialist für KI-basierte Lösungen in den Bereichen Big Data Analytics, Kundenzufriedenheit und Medien-Monitoring, hat heute die Halbjahreszahlen veröffentlicht. Die Berichte können hier eingesehen werden: https:// cogia.ag/de/investor-relations.

Der operative Cash-Flow belief sich im ersten Halbjahr auf 635 TEUR, bei einer Gesamtleistung von 432 TEUR. Damit liegt die Cogia sogar leicht über ihrer eigenen Prognose.

"Die Ziele für das Jahr 2021 waren anspruchsvoll, um sehr mehr freuen wir uns, diese erreicht zu haben. Wir blicken sehr positiv in das zweite Halbjahr und werden das Augenmerk besonders auf das organische und anorganische Wachstum legen", führte Pascal Lauria, Vorstand der Cogia AG, dazu aus.

Nach dem Bilanzstichtag wurde die Kapitalerhöhung um 1,5 Mio. Aktien eingetragen, die der Cogia nun für ihre Wachstumsstrategie zur Verfügung steht.

Über die Cogia AG: Cogia ist ein Anbieter von KI-basierten und patentierten semantischen Lösungen im Bereich Big Data Analytics sowie von Medien-Monitoring-Technologien. Das Unternehmen offeriert Produkte zur intelligenten Informationssuche, -organisation und -analyse für Web- und Social Media. Ziel ist es, Unternehmen und Organisationen bei der optimalen Verwertung der verfügbaren Informationen zu unterstützen, indem das vorhandene digitalisierte Wissen durch automatisierte Verfahren inhaltlich erschlossen und strukturiert aufbereitet wird. 2020 erweiterte das Unternehmen sein Produktportfolio um die neue Lösung im Bereich Kundenzufriedenheit: Cogia Customer Experience Manager (Cogia CXM). Cogia unterstützt Kunden aus Behörden, Wirtschaft, Agenturen und NGOs bei der Auswertung von Internet-Informationen, zu Ihnen zählen Fortune-500-Kunden.

Aussender: Cogia AG Adresse: Poststraße 2-4, 60329 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Pascal Lauria Tel.: +49 69 264 8485 11 E-Mail: p.lauria@cogia.de Website: www.cogia.ag

ISIN(s): DE000A3H2226 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

