Saarbrücken (ots) - Der Aufstiegskongress, der von der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) (https://www.dhfpg.de/), der BSA-Akademie (https://www.bsa-akademie.de/) und der BSA-Zert (https://www.bsa-zert.de/) seit vielen Jahren im m:con Congress Center Rosengarten in Mannheim veranstaltet wird, findet auch in diesem Jahr als reine Online-Veranstaltung statt.Aufstiegskongress 2021: Online und komplett kostenfrei!Lange Zeit waren die Veranstalter optimistisch den Aufstiegskongress auch vor Ort in Mannheim durchführen zu können. Nach zahlreichen Abstimmungen und durch die sich fast wöchentlich wechselnden Rahmenbedingungen und Auflagen für die Durchführung eine Präsenzveranstaltung musste nun die Entscheidung getroffen werden, auch den diesjährigen Aufstiegskongress als reine Online-Veranstaltung durchzuführen. Ein unbeschwertes Branchentreffen mit wissenschaftlichen Inhalten und aktivem Austausch mit Kollegen und Referenten anzubieten, für das der Aufstiegskongress seit vielen Jahren bekannt ist, ist unter den derzeitigen Umständen leider nicht möglich.COME BACK better & strongerUm die Branche in der immer noch schwierigen Situation zu unterstützen wird der Online-Kongress außerdem komplett kostenfrei angeboten. So können sich UnternehmerInnen und Fachkräfte mit aktuellsten Informationen versorgen. Die Vorträge sind in der Zeit vom 8. Oktober bis zum 31. Dezember 2021 beliebig oft abrufbar und können auch für Mitarbeiterschulungen verwendet werden. Die Vorträge des diesjährigen Aufstiegskongresses stehen unter dem Motto "COME BACK better & stronger" und vermitteln Kompetenzen, um schwierige Situationen zu meistern und gestärkt daraus hervorzugehen.Interessierte können kostenfreie Tickets unter www.aufstiegskongress.de/tickets bestellen. Im nächsten Jahr soll dann der Aufstiegskongress wieder in der gewohnten, unbeschwerten Form in Mannheim stattfinden.Pressekontakt:Deutsche Hochschule für Prävention und GesundheitsmanagementAna WanjekHermann-Neuberger-Sportschule 366123 SaarbrückenTel.: +49 681 6855 220Mail: presse@dhfpg.deOriginal-Content von: Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70906/5010163