Darum geht's im Video: Servus Österreich! In der bisher kürzesten Etappe unserer Börsen-Weltreise nehmen Andreas Lipkow von der @comdirect und Marcel unseren Nachbarn genauer unter die Lupe: Wieso spielt der Tourismus eine so große Rolle? Was unterscheidet den Leitindex ATX von anderen Indizes? Und welche Unternehmen und Aktien sollte man auf dem Zettel haben? 00:00 - Österreich zu wenig beachtet? 01:43 - Wirtschaftszweige in Österreich 02:44 - Fun Fact über Österreich 03:22 - Tourismus in Zukunft noch wichtiger? 04:14 - Was bildet der ATX ab? 06:34 - Fokus auf heimische Wirtschaft? 08:15 - ATX & Österreich-Aktien eher defenisv? 09:40 - Spannende Aktien aus Österreich? 10:49 - Sparbuch trotz EZB? 12:32 - Österreich als Anlageziel geeignet? 13:50 - Wo soll die Reise hingehen? minute 6:45 vorheriges video einblenden - Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/