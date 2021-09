Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 2 septembre/September 2021) - Ayr Wellness Inc. has announced the accelerated expiry of the Company's share purchase warrants (the "Warrants"). The expiry of the Warrants is being accelerated as permitted under the warrant agency agreement dated December 21, 2017 between the Company and Odyssey Trust Company, as warrant agent (the "Warrant Agent"), as amended (the "Warrant Agency Agreement"). On notice in accordance with the applicable provisions of the Warrant Agency Agreement, the expiry date of the Warrants is now 5:00 p.m. (Toronto time) on September 30, 2021 (the "Accelerated Warrant Expiry Date").

In addition, Ayr is pleased to announce incentive exercise rights (the "Warrant Incentive Program") available to the holders of the Warrants ("Warrantholders") who exercise their Warrants for cash. Ayr will be offering a C$0.75 incentive for the cash-only exercise of the issued and outstanding Warrants, which would result in gross proceeds to the Company of approximately US$55 million if all of the approximately 6.5 million issued and outstanding Warrants, other than the approximately 2.9 million founders' warrants, are exercised thereunder.

_________________________________

Ayr Wellness Inc. a annoncé l'expiration accélérée des bons de souscription d'actions de la Société (les « Bons de souscription »). L'expiration des bons de souscription est accélérée comme le permet le contrat d'agence de bons de souscription en date du 21 décembre 2017 entre la Société et Odyssey Trust Company, en tant qu'agent des bons de souscription (l'« Agent des bons de souscription »), tel que modifié (le « Contrat d'agence de bons de souscription »). Sur avis conformément aux dispositions applicables de la convention d'agence de bons de souscription, la date d'expiration des bons de souscription est maintenant 17 h 00. (heure de Toronto) le 30 septembre 2021 (la « date d'expiration accélérée des bons de souscription »).

De plus, Ayr a le plaisir d'annoncer les droits d'exercice incitatifs (le « Programme d'incitation aux bons de souscription ») à la disposition des porteurs de bons de souscription (les « titulaires de bons de souscription ») qui exercent leurs bons de souscription en espèces. Ayr va offrira un incitatif de 0,75 $ CA pour l'exercice en espèces uniquement des bons de souscription émis et en circulation, ce qui rapporterait à la Société un produit brut d'environ 55 millions de dollars US si la totalité des quelque 6,5 millions de bons de souscription émis et en circulation, autres que les quelque 2,9 millions de bons de souscription de fondateur, sont exercés en vertu de celui-ci.

Symbol/symbole : AYR.WT Exercise Price/Prix de l'exercice : CAD $11.50/11,50 $ New Expiry Date/Nouvelle date d'expiration : Le 30 septembre/September 2021 Old Expiry Date/Ancienne date d'expiration : Le 24 mai/May 2024

