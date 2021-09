Pressemitteilung der HYLEA Group S.A.:

Mitteilung des CEOs der Hylea Group S.A. zu den Geschäftszahlen 2020

Liebe Anleihegläubiger*innen,

das vorliegende Konzern-Zahlenwerk der Hylea Group S.A. für das Jahr 2020 soll Ihnen einen Überblick über die Geschäftsentwicklung in der Berichtsperiode vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 geben. Der Konzernabschluss 2020 ist nicht geprüft, da die Gesellschaft insoweit nicht prüfungspflichtig ist. In den Konzernabschluss 2020 sind die Abschlüsse der Hylea 1884 S.R.L, die vom Wirtschaftsprüfer geprüft und testiert wurde, sowie die Abschlüsse der Hylea Group und Hylea Foods, die vom Steuerberater erstellt und nicht geprüft wurden, eingeflossen. Der Konzernabschluss basiert auf der Annahme, dass der Hylea Konzern seine Geschäftstätigkeit fortsetzen wird. Um diese Annahme langfristig zu sichern, bedarf es einer dauerhaften auch finanziellen Stabilisierung des Hylea Konzerns, die sich aus einer mit den Anleihegläubigern abzustimmenden Restrukturierung unserer Unternehmensanleihe 2017/ 2022 sowie einer signifikanten Stärkung des Working Capital zusammensetzt.

2020 war das bislang herausforderndste Jahr in der langen Firmengeschichte von Hylea. Der prägende Faktor war dabei die COVID-19 Pandemie, aber auch die politischen Verwerfungen in Bolivien aus dem Jahr 2019 wirkten 2020 deutlich nach, beeinträchtigten unser Handeln am Weltmarkt und verschärften die Lage. Teilweise brachen die weltweiten Lieferketten für Paranüsse vor diesem Hintergrund fast vollständig zusammen. In Summe sahen wir uns - wie auch alle unsere Mitwettbewerber - mit drastischen Einbrüchen der Preise für Paranüsse am Weltmarkt konfrontiert. Um dies zu verdeutlichen: Im Mai 2019 lag der Weltmarktpreis für ein Kilo Paranüsse noch bei 7,96 US-Dollar. Dann folgten die politischen ...

