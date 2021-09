Die Ölpreise sind am Donnerstagnachmittag stark gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 16.55 Uhr 73,29 US-Dollar, was einem Plus von 2,4 Prozent entspricht. Bei der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) war es ein Plus von drei Prozent auf 70,26 Dollar. Am Vortag waren die Ölpreise zeitweise deutlich unter Druck geraten, nachdem der Ölverbund OPEC+ seinen vor wenigen ...

