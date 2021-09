Salmar - Breakout-Chance in der Aktie des Fischfarmers! >>> BREAKOUT SETUP

Breakout Trading-Strategie

Symbol: JEP ISIN: NO0010310956



Rückblick: Salmar ist in der Verarbeitung und dem Handel mit allen Arten von Fisch und Schalentieren aktiv. Wenn es um den Verzehr geht, dominiert der Atlantische Lachs aus Aquafarmen. Knapp 70 Prozent des weltweit gefangenen Lachses stammt aus Zuchtanlagen. Die Aktie des Fischfarmers Salmar läuft seit einigen Wochen über die Zeitachse seitwärts. Bei rund 58 EUR hat sich ein Widerstand gebildet.

Meinung: In Zukunft dürfte noch viel mehr dieses Lachses benötigt werden und ein wachsender Teil des zusätzlich benötigten Fisches dürfte auch aus den Aquakulturen von Salmar kommen. Das Salmar-Papier konsolidiert seit ein paar Tagen über dem EMA-50, in einer engen Range unter dem Widerstandsbereich bei 58 EUR, nachdem wir zuvor eine Powercandle sahen. Es sieht so aus, als ob die Aktie Kraft für einen Breakout sammeln würde.

Chart vom 02.09.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 57.70 EUR



Setup: Bei einem Breakout aus dem Widerstandsbereich bei 58 EUR, könnte man eine Long-Position eröffnen. Der Stopp ließe sich nach der Trade-Eröffnung unter den Kerzen der letzten Tage, unter dem EMA-20 setzen.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in JEP



