Köln (ots) - Michael Kretschmer, Ministerpräsident von Sachsen, hat sich dafür ausgesprochen, dass eine Politikerin aus Ostdeutschland zur Forschungsministerin in einer künftigen Bundesregierung ernannt wird. "Ich würde mir wünschen, dass eine Frau aus den neuen Bundesländern Forschungsministerin in einer künftigen Bundesregierung wird", sagte der CDU-Politiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitagausgabe). "Eine solche Besetzung wäre ein Knaller", fügte Kretschmer hinzu. "Das Forschungsresort ist deswegen für den Osten besonders wichtig, weil es ein Haus ist, dass sich in den vergangenen Jahren stark mit dem Aufbau Ost befasst hat. Wissenschaft, Forschung und Bildung sind die Grundlagen für eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik", betonte der Ministerpräsident.



