Frankfurt will Ökostandards für die Finanzbranche setzen >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Canasil durchteuft 18 m mit einem ... » Digitalisierung und die Welt ... Standortwettbewerb: Frankfurt will Ökostandards für die Finanzbranche setzen Im Wettbewerb der globalen Finanzmetropolen will Frankfurt mit dem Thema Nachhaltigkeit punkten - doch die internationale Konkurrenz beim Kampf um den Sitz eines neuen Gremiums ist hart.

Den vollständigen Artikel lesen ...