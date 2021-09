Die Anleger haben sich am Donnerstag mit Engagements am deutschen Aktienmarkt zurückgehalten. Sie warten auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Entsprechend wenig bewegt zeigte sich der DAX, der mit plus 0,1 Prozent auf 15.840 Punkte aus dem Handel ging.Für weitere Höchststände fehlt es dem Leitindex zurzeit an Gründen. Zuletzt hatte das deutsche Börsenbarometer Mitte August einen Rekord bei 16.030 Zählern markiert. Seither pendelt es unterhalb dieser Marke auf und ab. Der MDAX, in dem sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...