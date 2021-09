The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.09.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.09.2021



ISIN Name

CA71945P1036 PHYTO EXTRACTIONS INC.

FR0011289198 GLOB.ECOPOWER INH. EO-,33

US5616411014 MAN SE UNSP.ADR 1/10

US5856462016 MELROSE IND. UNSP.ADR/4

