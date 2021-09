DJ Covestro will bis zu 1.700 Jobs streichen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chemiekonzern Covestro will bis zu 1.700 seiner weltweit 16.500 Stellen streichen. In Deutschland, wo er 7.600 Mitarbeiter hat, könnten bis zu 950 Stellen gekappt werden, wie die Rheinische Post unter Berufung auf Gewerkschaftskreise berichtet. Covestro bestätigte die Zahlen als Schätzwerte.

"Mit unserer neuen Strategie wollen wir uns vollständig auf die Kreislaufwirtschaft ausrichten. Um das zu schaffen, müssen wir uns besser aufstellen", sagte eine Sprecherin. Konkrete Angaben für die einzelnen Standorte gebe es noch nicht.

Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte die Angaben auf Nachfrage. Die genannten Zahlen seien zunächst noch Planzahlen.

Covestro hat in Leverkusen ihre Zentrale und die Produktion, auch die Werke in Krefeld und Dormagen können betroffen sein. Betriebsbedingte Kündigungen sind bis 2025 ausgeschlossen. "Wir sind mit den Arbeitnehmer-Vertretern im engen Austausch, um eine sozialverträgliche Umsetzung abzustimmen", so die Covestro-Sprecherin weiter.

