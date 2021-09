Warschau, Polen (ots/PRNewswire) - Venture Global wird Amerikas führender LNG-Lieferant in PolenVenture Global LNG und PGNiG (ein polnisches Öl- und Gasunternehmen) haben heute eine Vereinbarung abgeschlossen, nach der PGNiG über 20 Jahre zusätzliche 2 Millionen Tonnen Flüssigerdgas (LNG) pro Jahr von Venture Global kaufen wird. Die Lieferungen kommen von den Exportanlagen Calcasieu Pass LNG und Plaquemines LNG von Venture Global. Die Dokumente wurden im Rahmen einer Zeremonie an der Warschauer Börse unterzeichnet."Venture Global ist stolz darauf, seine bestehende Partnerschaft mit PGNiG zu erweitern, um eine saubere und zuverlässige Lieferung von amerikanischem Flüssigerdgas nach Polen zu ermöglichen. Seit 2018 haben unsere beiden Unternehmen ihre Zusammenarbeit deutlich ausgebaut und damit das Volumen von LNG Venture Global, das an PGNiG exportiert wird, nahezu verdreifacht. Durch die Aufnahme von mehr amerikanischem Erdgas in sein Portfolio wird Polen seine CO2-Bilanz senken und seinen Energiemix diversifizieren. Die Hinwendung zu saubererem Erdgas aus den Vereinigten Staaten wird nicht nur die Energiesicherheit Polens erhöhen, sondern auch die CO2-Emissionen des Landes senken, und Venture Global freut sich darauf, seinen Partner PGNiG in den kommenden Jahren bei diesen Bemühungen zu unterstützen", erklärte Mike Sabel, Chief Executive Officer von Venture Global LNG."Der Import von Flüssigerdgas ermöglicht PGNiG eine Diversifizierung der Erdgasquellen und -wege. Auf diese Weise können wir den polnischen Kunden Energiesicherheit bieten - ständige und ununterbrochene Gaslieferungen. Das ist besonders wichtig, wenn man bedenkt, dass Erdgas ein Brückenbrennstoff im Prozess der Energiewende der polnischen Wirtschaft sein wird. Gleichzeitig gibt uns der Zugang zu amerikanischem Flüssigerdgas die Möglichkeit, den Handel mit diesem Kraftstoff auf dem weltweiten Markt zu entwickeln - zu diesem Zweck werden wir LNG-Tanker chartern, um Flüssigerdgas zu transportieren. In dieser Hinsicht schätzen wir die Zusammenarbeit mit Venture Global LNG, da sie uns die Möglichkeit bietet, unsere strategischen Ziele zu erreichen", erklärte Pawel Majewski, der Präsident des PGNiG-Vorstands.Die heutige Ankündigung ändert die bestehenden Verkaufs- und Kaufverträge, die 2018 von den Unternehmen unterzeichnet wurden, und erhöht das Volumen des von Calcasieu Pass LNG erworbenen Flüssigerdgases auf 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA) und das Volumen von Plaquemines LNG auf 4 MTPA. Damit erhöht sich das Gesamtvolumen an Flüssigerdgas von Anlagen von Venture Global, zu dessen Kauf sich PGNiG verpflichtet hat, auf 5,5 MTPA über 20 Jahre auf Free-on-Board-Basis (FOB).Informationen zu Venture Global LNGVenture Global ist ein langfristiger Anbieter von Flüssigerdgas zu geringen Kosten aus den reichen Erdgasvorkommen Nordamerikas. Derzeit baut oder erschließt Venture Global 70 MTPA Produktionskapazität in Louisiana, um der Welt saubere Energie zu günstigen Preisen zu liefern.Informationen zu PGNiGDie Polish Oil and Gas Company (PGNiG SA) befasst sich mit der Exploration und Produktion von Erdgas und Rohöl und - über ihre Niederlassungen und Schlüsselunternehmen der Capital Group - mit Import, Lagerung, Verkauf und Vertrieb von gasförmigen und flüssigen Brennstoffen, Erzeugung von Wärme und Strom sowie geophysikalische und Bohrdienstleistungen. Die Tochtergesellschaften und Niederlassungen des Unternehmens führen Explorations- und Produktionsaktivitäten in Norwegen, Pakistan und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie Erdgasverkäufe in Europa durch und betreiben LNG-Handel. Das Unternehmen ist an Projekten mit Biomethan sowie der Speicherung und Verteilung von Wasserstoff beteiligt und entwickelt Kompetenzen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/825434/VENTURE_GLOBAL_LNG_INC___Logo.jpgPressekontakt:InvestorenkontaktVenture Global: Leah WoodwardTel.: 1 202 759-6746lwoodward@vglng.comVenture Global-Pressekontakt: Shaylyn HynesTel.: 1 202 920-0964shynes@vglng.comPGNiG-Pressekontakt: PGNiG-Öffentlichkeitsarbeitmedia@pgnig.plOriginal-Content von: Venture Global LNG, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119577/5010225